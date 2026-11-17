تعدادی از مردم آبدانان در پی حادثه اتوبوس شرکت پتروپالایش NGL دهلران، تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار برخورد قانونی با مقصران این حادثه شدند که این تجمع ساعتی بعد پایان یافت.

شکست مجدد طرح ضد انقلاب/ پایان تجمع اعتراضی مردم آبدانان در پی حادثۀ اتوبوس کارکنان ان جی ال دهلران

شکست مجدد طرح ضد انقلاب/ پایان تجمع اعتراضی مردم آبدانان در پی حادثۀ اتوبوس کارکنان ان جی ال دهلران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ تعدادی از مردم آبدانان در پی حادثه اتوبوس شرکت پتروپالایش NGL دهلران، تجمع اعتراضی برگزار کردندو خواستار برخورد قانونی با مقصران این حادثه شدند که این تجمع ساعتی بعد پایان یافت..

صبح امروز نیز خانواده جان باختگان در بیانیه‌ای مشترک؛ ضمن تأکید بر پیگیری علت حادثه واژگونی اتوبوس، اعلام کردند که تنها خواسته آن‌ها پیگیری موضوع از طریق قانون است.