رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز از وقوع تصادف در اتوبان نظرآباد به آبیک خبر داد و گفت: در این حادثه ۱۱ نفر مصدوم شدند که حال دو نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما , مرکز البرز ، دکتر مهدوی با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از اطلاع از یک حادثه در لاین شمالی اتوبان، مسیر نظرآباد به سمت آبیک ، نرسیده به کارخانه سیمان آبیک که بر اثر ترکیدن لاستیک یک دستگاه خودروی سمند و برخورد با گاردریل و برخورد با یک تریلی و بدنبال آن برخورد با چند دستگاه خودروی دیگر شده بود ، ماموران اورژانس بلافاصله در محل حاضر شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز با اشاره به گستردگی این سانحه افزود : در این تصادف زنجیره‌ای بیش از ۱۵ دستگاه خودرو درگیر شدند و در مجموع ۱۱ نفر شامل ۶ مرد و ۵ زن مصدوم شدند که دو نفر از آنان در وضعیت بدحال قرار دارند.

مهدوی با بیان اینکه پنج دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه، وضعیت مصدومان را ارزیابی و اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت آنان را انجام دادند و مصدومان برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در رانندگی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، سلامت فنی خودرو به‌ویژه وضعیت لاستیک‌ها و سیستم ترمز را بررسی کنند و با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، احتمال وقوع حوادث رانندگی را کاهش دهند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز همچنین با هشدار درباره خطر تصادفات ثانویه در محورهای پرتردد تصریح کرد: رانندگان و شهروندان هنگام وقوع حوادث در اتوبان‌ها از توقف غیرضروری و تجمع برای تماشای صحنه حادثه خودداری کنند؛ چراکه این رفتار می‌تواند موجب برخوردهای بعدی و افزایش شمار مصدومان شود.