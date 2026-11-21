\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648\u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f: \u0627\u0632 \u06f2\u06f3 \u062a\u0627 \u06f2\u06f9 \u0622\u0628\u0627\u0646\u200c\u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5\u060c \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u06f8\u06f3 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0639\u0644\u0627\u0626\u0645 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u062a\u0646\u0641\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0632 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\n \n