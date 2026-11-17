به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ متن اطلاعیه پیام تسلیت آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، به مناسبت ارتحال فقیه بزرگ و مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی رضوان الله تعالی علیه، به شرح زیر است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

ارتحال ملکوتی فقیه بزرگ و مرجع عالیقدر، استاد برجسته حوزه‌های علمیه و از استوانه‌های فقاهت و مرجعیت شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی رضوان الله تعالی علیه، موجب تألم و تأثر عمیق گردید. فقدان این عالم ربانی که دهه‌ها از عمر شریف خویش را در اعتلای جایگاه علمی حوزه‌های علمیه، تدریس و تحقیق در علوم اسلامی و تبیین و ترویج معارف نورانی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سپری نمود.

سیره علمی و معنوی آن مرجع والامقام و اهتمام ایشان به پاسداشت شعائر دینی و تربیت شاگردان، میراثی ارزشمند و ماندگار بر جای نهاده است که آثار و برکات آن در حوزه‌های علمیه و جامعه تشیع استمرار خواهد داشت.

اینجانب این مصیبت بزرگ را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری مدظله العالی، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع عالیقدر و به‌ویژه بیت مکرم ایشان تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه سعید، رحمت و مغفرت واسعه، و برای عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت می‌نمایم.

سید یوسف طباطبایی نژاد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان