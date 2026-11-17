به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان فیروزه گفت: آیین شیردوشان روستای سلیمانی از توابع بخش طاغنکوه، یکی از سنت‌ های کهن و ارزشمند منطقه است که با قدمتی حدود ۲۰۰ سال، نسل به نسل حفظ شده و همچنان در میان اهالی این روستا زنده است.

محمد اسماعیل نصرآبادی افزود: این آیین سنتی پس از نخستین شیردوشی گوسفندان در فصل بهار برگزار می‌ شود و شیر حاصل از این مراسم به‌منظور ترویج فرهنگ نوع‌ دوستی و همیاری، میان نیازمندان توزیع می‌ شود.

فرماندار شهرستان فیروزه ثبت ملی این رویداد را گامی مهم در راستای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی و گردشگری شهرستان دانست و تصریح کرد: ثبت این آیین در تقویم ملی گردشگری کشور، فرصت مناسبی برای معرفی میراث ناملموس منطقه، جذب گردشگران و رونق گردشگری روستایی فراهم می‌ کند.

با ثبت آیین شیردوشان روستای سلیمانی، این رویداد به‌عنوان دومین رویداد فرهنگی و گردشگری شهرستان فیروزه در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است، پیش تر آیین مذهبی اجتماع حسنیون روستای کفگی نیز در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده بود.