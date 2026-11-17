قالیباف در واکنش به خبرسازی اخیر سی‌ان‌ان علیه ایران نوشت: اعتبار جریان راست در آمریکا ته کشیده و رسانه‌های جدید مامور عملیات‌های فریب اسراییل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دروغ‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی علیه ایران با محوریت شبکه سی‌ان‌ان و روزنامه نیویورک تایمز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:

همان عملیات‌های فریب (پرچم دروغین) و همان جنگ‌طلبی‌های همیشگی، فقط با لوگو‌های جدید!

اعتبار جناح راست به ته خط رسیده و دیگر خریداری ندارد؛ به همین دلیل، عملیات روانی و پیام‌رسانی به سمت «نیویورک تایمز» و «سی‌ان‌ان» تغییر مسیر داده است.

این روند با تأیید لری الیسون پیش می‌رود. تسخیر و قبضهٔ رسانه‌ها با تمام قوا در جریان است.

گفتنی است لری الیسون بزرگ‌ترین حامی مالی خصوصی ارتش جنایتکار اسرائیل و شاخص‌ترین چهره خانواده الیسون به عنوان مالکان جدید شبکه سی‌ان‌ان است.