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فرمانده انتظامی آذرشهر از کشف هشت دستگاه استخراج رمزاَرز غیر مجاز قاچاق به ارزش هشت میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ غلامحسین زاهد افزود: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در یکی از محلات شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: ماموران با هماهنگی قضائی محل مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از آن تعداد هشت دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش دستگاههای کشف شده را هشت میلیارد ریال اعلام کردهاندگفت: در این پرونده یک نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضائی معرفی شد.