به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ غلامحسین زاهد افزود: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یکی از محلات شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با هماهنگی قضائی محل مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از آن تعداد هشت دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش دستگاه‌های کشف شده را هشت میلیارد ریال اعلام کرده‌اندگفت: در این پرونده یک نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضائی معرفی شد.