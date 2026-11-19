نمایشگاه روستا آباد؛ از ۲۶ آبان‌ماه با بیش از ۱۵۰ غرفه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایلام، واقع در پارک جنگلی چغاسبز، آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نمایشگاه روستا آباد؛ با بیش از ۱۵۰ غرفه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایلام، واقع در پارک جنگلی چغاسبز، آغاز به کار کرده است؛ رویدادی که با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی، صنایع‌دستی و محصولات بومی روستایی و حمایت از رونق اقتصاد روستا اجرا می‌شود.

این نمایشگاه تا ۲۹ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های ایلام، میزبان بازدیدکنندگان است.