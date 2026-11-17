رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای حل بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی باید مجلس وارد شود؛ بعضی از این مشکلات در مسائل بانکی و پولی و بخشی هم در دستگاه قضایی ریشه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی با اشاره به اینکه برخی چالش‌های فعالان اقتصادی به علت برداشت‌های نادرست مجموعه‌های اجرایی و دولتی از قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی است، افزود: هفته آینده درباره این مشکلات با مسئولان جلسه خواهیم گذاشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با ذکر نمونه‌ای در زمینه احداث مسکن گفت: محاسبات مالیاتی و هزینه‌های تأمین اجتماعی موجب افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و فشار بر مردم شده است.

عتباتی با تأکید بر اینکه حمایت‌های دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی به معنای بی‌توجهی به بیت‌المال نیست، افزود: ایجاد شعبه‌های تخصصی به‌ویژه برای فعالان اقتصادی در دستور کار ماست و تلاش می‌کنیم مجتمع‌های قضایی مرتبط با مسائل اقتصادی تقویت شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستگاه قضایی با فعالیت‌های ناسالم اقتصادی، پدیده قاچاق و برطرف نشدن تعهدات ارزی با فرایند‌های مجرمانه برخورد می‌کند.