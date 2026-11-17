با شروع فصل شیوع بیماری های تنفسی آنفلوانزای فصلی بار دیگر اهمیت پیشگیری و درمان صحیح را یادآوری می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آنفولانزای فصلی یک بیماری ویروسی است که سیستم تنفسی را در انسان درگیر می کند و بر روی گلو بینی اثر می گذارد. دکتر فاضلی متخصص بیماری های عفونی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی از شهروندان خواست در صورت داشتن علایم این بیماری به پزشک مراجعه کنند واز مصرف داروهای خود سر خودداری کنند. وی افزود: خوردن غذاهای آبکیوسوپ وپرهیز از غذاهای سرخ کردنی در مدیریت این بیماری تاثیر گذار است.