به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، دادستان انتظامی قضات در گردهمایی قضات و مسئولان قضایی خراسان رضوی اظهار کرد: این نشست با هدف تبادل اطلاعات میان مجموعه نظارتی قوه قضاییه و قضات استان برگزار شده است و در آن، سیاست‌ های راهبردی دستگاه قضایی در راستای اجرای سند تحول و تعالی تبیین می‌ شود.

حجت‌ الاسلام والمسلمین عبداللهی افزود: شاخص‌ های اجرایی این سند، زمینه ارتقای عملکرد قوه قضاییه و تسهیل روند رسیدگی به دعاوی و مطالبات مردم را بر اساس منویات رهبر شهید انقلاب فراهم می‌ کند.

دادستان انتظامی قضات با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در دستگاه قضایی گفت: امروزه بخش عمده‌ ای از فرایندهای دادرسی در قوه قضاییه به‌صورت الکترونیکی انجام می‌ شود که در مسیر تحول این دستگاه، از آن با عنوان دادرسی هوشمند یاد می‌ شود.

عبداللهی ادامه داد: هم اکنون ۲۴ سامانه بصیر در اختیار مردم قرار گرفته است تا امکان رسیدگی بهتر و سریع‌ تر به دادخواست‌ ها و درخواست‌ های مراجعان فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به تسهیل فرایندهای مربوط به صدور قرار وثیقه و آزادی متهمان تصریح کرد: مدعی هستیم که امروزه هیچ فردی به دلیل تأخیر سامانه‌ها در ارائه وثیقه، در بازداشت باقی نمی‌ ماند و به‌ محض تحویل وثیقه، فرایند آزادی فرد انجام می‌ شود.

دادستان انتظامی قضات در ادامه به تسهیل روند ورود و خروج اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: فرایند ورود و تردد اتباع کشورهای مختلف تسهیل شده و با سرعت بیشتری انجام می‌ شود؛ به‌ گونه‌ ای که اتباع فاقد منع قانونی برای ورود به کشور می‌ توانند با سهولت بیشتری تردد کنند.