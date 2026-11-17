آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان «سی‌وسومین جشنواره کتاب سال دانشجویی» با حضور مقامات دانشگاهی، پژوهشگران و اهالی قلم در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار و از پژوهشگران و مولفان برتر قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سی‌وسومین دوره این رویداد علمی و فرهنگی که همزمان با هفته کتاب برگزار شد، میزبان یک هزار و ۱۸ اثر ارسالی از سوی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور بود که در تاریخ جشنواره، بی‌سابقه عنوان شده است.

هیئت داوران جشنواره امسال پس از چندین مرحله ارزیابی، ۶ کتاب را به‌عنوان اثر برگزیده و ۱۰ کتاب دیگر را به عنوان شایسته قدردانی اعلام کردند که مراسم معرفی و تجلیل از پدیدآورندگان این آثار، عصر امروز؛ سه‌شنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.

بخش آثار برگزیده

هیئت داوران جشنواره در این دوره آثار زیر را شایسته کسب رتبه برگزیده دانست:

-اقتصاد و سعادت: الهیات اقتصاد مدرسی» اثر محمدحسین بهمن‌پور خالصی

مجمع النّوادر» اثر صفورا مولائی

قمار توسعه: چرا فقط برخی کشور‌ها پیشرفت می‌کنند؟» اثر محمدامین احمدی

بافت‌شناسی پایه» اثر مرتضی غلامی‌نژاد (با همکاری فاطمه نوایی)

سنجش از دور برای اکولوژی سیمای سرزمین» اثر محمدجواد تجدد

یادگیری تقویتی عمیق؛ از مبانی نظری تا پیاده‌سازی عملی» اثر مریم افخمی

بخش آثار شایسته تقدیر

بر اساس رای هیات داوران، آثار و پژوهش‌های زیر عنوان «شایسته تقدیر» سی‌وسومین جشنواره کتاب سال دانشجویی را از آن خود کردند:

ساختاردهی: هفت الگوی نهایی فهم سازمان» اثر سروش شایگان نریمان

کتاب مرجع نظریه‌های برنامه‌ریزی راتلج» اثر آذر واعظی هیر

چالش‌های هویت‌یابی نوجوان دوفضایی ایران معاصر…» اثر سید حسام‌الدین حسینی (با همکاری حسین رضائی)

اختلاف الحدیث؛ کاوشی تحلیلی در سیر پیدایش، زمینه‌ها و پیامدها» اثر علی ثقفیان

گردشگری کشاورزی از تئوری تا تجربه» اثر پانته‌آ روغنگیر‌ها

رویکردی نوین در موتور‌های سنکرون رلوکتانسی و مغناطیس دائم فریتی» اثر امیرحسن میرزائی

مهندسی بافت عروق» اثر سامان مرادی (به همراه محمد عینی، شقایق دودی و الهام قنبری)

آزمایش ژنتیک در پزشکی تولیدمثل» اثر محمدرضا صابریان بروجنی و همکاران

نانوپزشکی» اثر سید نجف ابطحی و همکاران

آینده‌نگاری؛ الهام‌بخش توسعه راهبرد…» اثر علی کرمی (با همکاری میلاد قنبری)

جشنواره کتاب سال دانشجویی هر ساله با هدف ارتقای فرهنگ مطالعه، تشویق دانشجویان مؤلف و پژوهشگر و معرفی برترین دستاورد‌های مکتوب دانشگاهی توسط سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.