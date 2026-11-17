کارشناس هواشناسی لرستان از احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی نقاط قابل پیش بینی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، راضیه پیله‌وران گفت: فردا ۲۷ آبان‌ماه به دلیل گذر امواج کم‌دامنه و کم‌رطوبت در ساعات بعدازظهر و اوایل شب شاهد پوشش ابر در اغلب نقاط استان خواهیم بود و فردا بعدازظهر هم به علت تراکم ابر‌ها احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده در برخی نقاط قابل پیش بینی است.

وی افزود: در این مدت، سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و برای مناطق بادخیز به آستانه قابل ملاحظه خواهد رسید.

به گفته کارشناس هواشناسی لرستان در ۴۸ ساعت آینده، دما‌های کمینه و بیشینه تغییرات محسوسی نخواهند داشت.