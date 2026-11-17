فرمانده انتظامی اهر از توقیف تعداد ۲ دستگاه خودرو باری و کشف تعداد ۳۶ کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود شیمیایی فاقد مجوز حمل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ نعمت محمدزاده اظهار کرد: ماموران پلیس در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تعداد ۲ دستگاه خودرو باری حامل بار مشکوک شدند و با هماهنگی قضائی خودرو متوقف و در بازرسی از خودرو‌های توقیفی در مجموع ۳۶ کیسه کود شیمیایی فاقد مجوز حمل کشف شد و ۲ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان محترم می‌توانند هرگونه اخبار واطلاعات در زمینه قاچاق کالا، احشام و مواد مخدر را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.