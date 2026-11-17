آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در پیام تسلیت خود به مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، وی را از استادان برجسته و نام‌آور دروس خارج فقه و اصول دانست که شاگردان ایشان امروزه از استادان مبرز و معتمد حوزه‌های علمیه هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آیت‌الله فاضل لنکرانی با ابراز تأسف از ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، این فقدان را موجب اندوه حوزه‌های علمیه و کل جامعه روحانیت دانست.

وی با اشاره به جایگاه علمی این مرجع بزرگ، وی را فقیهی متتبع و اصولی‌محقق توصیف کرد که سال‌ها به عنوان مدرس پرآوازه در حوزه‌های علمیه نجف، قم و مشهد، نقش بی‌بدیلی در تربیت نسل‌های جدید علمی ایفا نمود.

پیام آیت الله فاضل لنکرانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

ارتحال مرجع بزرگ شیعه، فقیه متتبع و اصولی محقق حضرت آیت الله العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی رضوان الله علیه موجب تأثر و اندوه همه حوزه‌های علمیه و جامعه روحانیت، خصوصاً شاگردان و مقلدان ایشان گردید.

این مدرس پر آوازه حوزه علمیه نجف و قم و مشهد سال‌های متمادی از استادان برجسته و نام‌آور دروس خارج فقه و اصول بود و بدین سبب استاد اعظم بسیاری از اساتید و محققان بود، مجلس درس وی مملوّ از زبده گان حوزوی و محققان بزرگ بود که امروزه هر کدام از آنان از اساتید مبرّز می‌باشند.

در تمسّک به ولایت اهل‌بیت عصمت و طهارت و ترویج و دفاع از این حقیقت نورانی از شخصیت‌های کم‌نظیر دوران بود، روحیه ولائی ایشان آنچنان آمیخته با مبانی محکم اعتقادی و مستدل به کتاب و سنت بود که این شخصیت بزرگ را از مدافعان حریم ولایت در دوران معاصر قرار داد.

تلاش‌ها و فریاد‌های رسای ایشان در حمایت از مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها در چند دهه اخیر در خاطر همگان وجود دارد، ایشان علاوه بر احاطه وسیع در مباحث فقهی و اصولی، نسبت به معارف اعتقادی تسلط والائی داشت که این جهت هم ایشان را در اوج قرار داده بود.

از افتخارات حقیر آن است که سال‌ها از محضر پر فیض ایشان بهره جستم و خاطرات بسیار خوبی از این دوران دارم. این مصیبت بزرگ را به محضر مبارک ولی الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مراجع بزرگوار تقلید و رهبری معظم انقلاب و همه دوستداران و مریدان ایشان خصوصاً به بیت مکرم و آقازادگان محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

از خداوند متعال جبران این ضایعه را مسئلت می‌نمایم بحق محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین.

محمد جواد فاضل لنکرانی

۱۴۰۵-۸-۲۶