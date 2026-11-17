استاندار گیلان امروز از ۲ پاکبان اهل لاهیجان و رضوانشهر که در بارندگی‌های شدید اخیر، با وجود صدمه جسمی و دشواری شرایط، به خدمت‌رسانی و بازگشایی مسیر آب‌گذر ادامه دادند، تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس عصر امروز در جریان جلسه محله‌محوری استان، از ۲ پاکبان پرتلاش شهرستان‌های رضوانشهر و لاهیجان به پاس خدمات و تلاش‌های مسئولانه آن‌ها در جریان بارندگی شدید اخیر تجلیل کرد.

استاندار گیلان با قدردانی از روحیه مسئولیت‌پذیری این ۲ پاکبان، گفت: تلاش نیرو‌های خدمات شهری در شرایط دشوار جوی، جلوه‌ای از تعهد، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به مردم است و چنین اقداماتی شایسته قدردانی است.

هادی حق‌شناس با اشاره به فداکاری پاکبان لاهیجانی، افزود: محمد رفیعی، پاکبان شهرستان لاهیجان، با وجود شکستگی پا، در جریان بارندگی برای خدمت‌رسانی و انجام وظایف خود در میدان حضور داشت که این روحیه تعهد و مسئولیت‌پذیری قابل تقدیر است.

وی همچنین با اشاره به اقدام عباس حنیفه، پاکبان اهل شهرستان رضوانشهر، گفت: این پاکبان هم در جریان بارندگی شدید با تلاش برای بازگشایی مسیر‌های آب‌گذر و مجاری فاضلاب، نقش مؤثری در هدایت آب‌های سطحی و جلوگیری از بروز مشکل تردد در معابر ایفا کرد.

استاندار گیلان گفت: خدمات این عزیزان نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری و تعهد به مردم محدود به شرایط عادی نیست و نیرو‌هایی هستند که حتی در دشوارترین شرایط هم برای رفع مشکلات شهروندان پای کار می‌مانند.

هادی حق‌شناس با تأکید بر ضرورت تکریم نیرو‌های خدمات شهری، افزود: پاکبانان از سرمایه‌های ارزشمند مدیریت شهری هستند و تلاش‌های آن ها، به ویژه در شرایط نامساعد جوی، باید دیده شده و مورد تقدیر قرار گیرد.