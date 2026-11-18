به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرماندهان سپاه در اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کردستان، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، پاسداری از امنیت کشور و تداوم راه شهدا تأکید کردند.

سردار نوری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، با تجلیل از ایستادگی ملت ایران و رشادت مدافعان امنیت گفت: فرزندان ایران اسلامی با اقتدار در مرز‌ها ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند امنیت کشور خدشه‌دار شود، ملت ایران نیز ازدوران انقلاب تاکنون، با وجود همه فشار‌ها و تهدیدها، پای آرمان‌های انقلاب ایستاده است.

وی حفظ وحدت و انسجام ملی حول محور ولایت فقیه را ضرورتی اساسی دانست و هشدار داد دشمن با ایجاد تفرقه به دنبال تحقق اهداف خود است.

سردار نوری همچنین با اشاره به پیامد‌های تکیه گروهک‌های ضدانقلاب بر بیگانگان، گفت: کسانی که به بیگانگان دل بسته‌اند و منافع ملت و کشور را نادیده گرفته‌اند، باید بدانند تکیه بر دشمنان ایران راه به جایی نخواهد برد.

سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) نیز با اشاره به حضور همیشگی مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب گفت: مردم کردستان در سال‌های ابتدایی انقلاب، دوشادوش رزمندگان و مرزداران، نقش مهمی در مقابله با گروهک‌های ضدانقلاب و حفظ امنیت مرز‌های کشور داشتند.

وی حضور و حمایت مردم از نظام و انقلاب را عامل ناامیدی دشمنان دانست و بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت و صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

سردار رضایی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان نیز خانواده‌های شهدا را نماد صبر، استقامت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب دانست و گفت: امنیت و آرامش امروز کردستان، حاصل خون پاک شهدا و مجاهدت رزمندگانی است که برای دفاع از مردم و سربلندی این سرزمین از جان خود گذشتند.

در این اجلاسیه، فرماندهان سپاه بر تکریم خانواده‌های معظم شهدا، زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت و حفظ امنیت و اقتدار کشور به‌عنوان مسئولیتی همگانی تأکید کردند.