تاثیرپذیری از ژنتیک، عوامل محیطی و ارثی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرگروه بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک به مناسبت چهاردهم نوامبر روز جهانی دیابت گفت: دیابت یک بیماری چند وجهی و علت‌های مختلف باعث ایجاد بیماری می‌شود و متاسفانه از آنجایی که علائم مشخصی ندارد، با انجام دو مرحله آزمایش قند خون متوجه می‌شویم که آیا قند خون داریم یا نه و اگر میزان آن از ۱۲۶ به بالا باشد تشخیص دیابت ثابت شده است.

دکتر پَری شفیعی افزود: گاهی اوقات بیماری دیابت بدون علائم و گاهی همراه با علائم، چون تشنگی زود به زود، لاغری و یا برعکس اضافه وزن، تکرر ادرار، تاری چشم و گاهی خستگی همراه است که لازم است در صورت این علائم افراد ازمایش قند خون انجام دهند.

او گفت: دیابت یک بیماری چند وجهی است و عوامل مختلف از جمله ژنتیک، عوامل محیطی و ارثی در ایجاد آن موثر است و بایستی حتما غربالگری دیابت انجام شود.

مدیر گروه بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: در تمام مراکز خدمات جامع سلامت غربالگری دیابت و فشار خون بصورت رایگان انجام می‌شود و از افراد بویژه افراد بالای ۲۵ سال به بالا سن دارند توصیه می‌شود با مراجعه به این مراکر آزمایش قند خون را انجام دهند.

شفیعی گفت: شعار امسال روز جهانی دیابت " اقدام موثر بر علیه دیابت" است تا بر اساس آن هر چه زودتر اقدام سریع و موثر برای پیشگیری اولیه از بیماری، عوارض و درمان بیماری اقدام شود.

۲۰ تا ۲۶ آبان ماه بعنوان هفته ملی دیابت نامگذاری شده است.