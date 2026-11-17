تاثیرپذیری از ژنتیک، عوامل محیطی و ارثی؛
«اقدام موثر بر علیه دیابت» شعار امسال روز جهانی دیابت
شعار امسال چهاردهم نوامبر روز جهانی بیماری چند وجهی دیابت، «اقدام موثر بر علیه دیابت» است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرگروه بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک به مناسبت چهاردهم نوامبر روز جهانی دیابت گفت: دیابت یک بیماری چند وجهی و علتهای مختلف باعث ایجاد بیماری میشود و متاسفانه از آنجایی که علائم مشخصی ندارد، با انجام دو مرحله آزمایش قند خون متوجه میشویم که آیا قند خون داریم یا نه و اگر میزان آن از ۱۲۶ به بالا باشد تشخیص دیابت ثابت شده است.
دکتر پَری شفیعی افزود: گاهی اوقات بیماری دیابت بدون علائم و گاهی همراه با علائم، چون تشنگی زود به زود، لاغری و یا برعکس اضافه وزن، تکرر ادرار، تاری چشم و گاهی خستگی همراه است که لازم است در صورت این علائم افراد ازمایش قند خون انجام دهند.
او گفت: دیابت یک بیماری چند وجهی است و عوامل مختلف از جمله ژنتیک، عوامل محیطی و ارثی در ایجاد آن موثر است و بایستی حتما غربالگری دیابت انجام شود.
مدیر گروه بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: در تمام مراکز خدمات جامع سلامت غربالگری دیابت و فشار خون بصورت رایگان انجام میشود و از افراد بویژه افراد بالای ۲۵ سال به بالا سن دارند توصیه میشود با مراجعه به این مراکر آزمایش قند خون را انجام دهند.
شفیعی گفت: شعار امسال روز جهانی دیابت " اقدام موثر بر علیه دیابت" است تا بر اساس آن هر چه زودتر اقدام سریع و موثر برای پیشگیری اولیه از بیماری، عوارض و درمان بیماری اقدام شود.
۲۰ تا ۲۶ آبان ماه بعنوان هفته ملی دیابت نامگذاری شده است.