مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حضور در منزل خانواده‌های شهیدان محمدابراهیم بختیاری و نیما تاجیک، از شهدای حوادث دی‌ماه، با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در این دیدارها، رضایی ضمن گرامی‌داشت یاد و نام شهیدان بختیاری و تاجیک، از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد و بر ضرورت تکریم و همراهی با این خانواده‌ها تأکید کرد. وی با اشاره به فتنه‌های دشمنان در حوادث دی‌ماه سال گذشته، هوشیاری در برابر توطئه‌ها و تلاش برای حفظ انسجام و آرامش جامعه را ضروری دانست.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ همچنین در گفت‌و‌گو با خانواده‌های شهدا، به بررسی مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده پرداخت و پیگیری موضوعات مرتبط را در دستور کار قرار داد. این دیدار‌ها در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا و رسیدگی به مسائل آنان انجام شد.