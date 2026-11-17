حجت‌الاسلام والمسلمین مرادبیگی و چراغی در این دیدار ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان؛ بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد حادثه و پیگیری موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده مجلس خبرگان رهبری و نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با خانواده جان‌باختگان حادثه اتوبوس از نزدیک دیدار و با آن‌ها ابراز همدردی کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرادبیگی و چراغی در این دیدار بر بررسی ابعاد این حادثه از سوی ادارات و دستگاه‌های مرتبط، تاکید کردند.