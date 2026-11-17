بیست‌وسومین اجلاسیه بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، صبح امروز با حضور مهمانان داخلی و خارجی در تالار وحدت ارومیه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم رسمی بیست و سومین اجلاسیه پیرغلامان و خادمان حسینی با مهمانان داخلی و خارجی در تالار وحدت ارومیه آغاز شد.

این اجلاس قرار است تا ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی شهر ارومیه برگزار شود و میزبان جمعی از پیرغلامان، مداحان و خادمان اهل‌بیت (ع) از داخل و خارج کشور باشد.

در این اجلاس، علاوه بر چهره‌های مذهبی و مداحان، بانوان فعال در عرصه مدیحه‌سرایی و خدمت به فرهنگ حسینی نیز حضور خواهند داشت تا ظرفیت‌های فرهنگ عاشورایی در سطح ملی و بین‌المللی معرفی و از خادمان پیشکسوت این عرصه تجلیل شود.

برنامه های این اجلاسیه بطور زنده از شبکه قرآن و شبکه استانی پخش می شود.