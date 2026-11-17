شبکه تعاونی های عشایری کشور، سالانه بیش از ۱۷۰ هزار تن آرد، ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی و ۷۰ میلیون لیتر سوخت بین عشایر کشور توزیع می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مديرعامل اتحادیه تعاونی عشایر دامداران متحرک ایرانیان، در نشست هم اندیشی و مجمع عمومی مدیران عامل اتحادیه تعاونی های عشایری کشور در مشهد مقدس، با تأکید بر ظرفیت‌های بالای جامعه عشایری در حوزه تولید و اقتصاد، بر تدوین سازوکارهای اجرایی جدید توسط تشکل‌ های عشایری تاکید کرد.

فضل خرم افزود: شبکه تعاونی های عشایری کشور با ۲۴۵ اتحادیه و شرکت تعاونی، سالانه بیش از ۱۷۰ هزار تن آرد، ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی، ۷۰ میلیون لیتر سوخت و ۷/۲ میلیون متر مکعب آب بین عشایر کشور توزیع می کند.

وی ادامه‌ داد: تشکل‌ های عشایری با انسجام و تعاملی که دارند، به زودی خدمات ارزشمندی را مانند شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس ویژه جامعه عشایری، ارائه خواهند داد.