به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در پیام تسلیت آیت الله دانا آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت فقیه بزرگ و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (قدس سره)، ضایعه‌ای بزرگ و اندوهی جانکاه برای حوزه‌های علمیه و جامعه تشیع است.

آن فقیه وارسته و عالم ربانی، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، پاسداری از حریم فقاهت و تربیت شاگردان و عالمان دینی سپری کرد و با دانش عمیق، تقوای مثال‌زدنی و دلبستگی خالصانه به ساحت مقدس اهل‌بیت علیهم‌السلام، جایگاهی ماندگار در تاریخ مرجعیت شیعه از خود به یادگار گذاشت.

بی‌تردید، فقدان چنین شخصیت کم‌نظیری، تنها فقدان یک مرجع تقلید نیست؛ بلکه خاموشی چراغی پرفروغ از معرفت، فقاهت و معنویت است که آثار و برکات علمی و معنوی آن، سالیان متمادی در حوزه‌های علمیه و میان شیفتگان مکتب اهل‌بیت باقی خواهد ماند.

اینجانب، این مصیبت جانگداز را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید، بیت مکرم و عموم شیعیان جهان تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، علو درجات، حشر با اولیای الهی و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان و داغدیدگان مسئلت دارم.