ابن‌سینا؛ حکیمی که میراث علمی او قرن‌ها در ایران و جهان ماندگار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ابوعلی سینا، دانشمند برجسته ایرانی و از چهره‌های تأثیرگذار تاریخ علم، در بیش از دوازده حوزه علمی از جمله پزشکی، فلسفه، منطق، ریاضیات و نجوم تبحر داشت.

از این دانشمند نامدار، ۱۸۰ تا ۲۵۰ کتاب و رساله کوچک و بزرگ بر جای مانده است؛ آثاری که گستره دانش و اندیشه او را در شاخه‌های مختلف علمی نشان می‌دهد.

کتاب قانون در طب، از مشهورترین تألیفات ابن‌سیناست که قرن‌ها در مراکز علمی جهان مورد توجه و استفاده بوده است.

در مخزن نسخ خطی، یکی از نسخه‌های به‌جامانده از کتاب قانون، متعلق به دوران صفوی نگهداری می‌شود؛ نسخه‌ای ارزشمند که بخشی از میراث مکتوب و علمی این دانشمند بزرگ را روایت می‌کند.

آثار ابن‌سینا، فراتر از یک میراث تاریخی، یادآور جایگاه دانشمندان ایرانی در شکل‌گیری و گسترش دانش جهانی است.