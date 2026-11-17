به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه ناحیه خمیر گفت: مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم اهل سنت و تشیع، خانواده‌های معظم شهدا و خانواده شهدای ناو دنا در شهر علوی، بخش مرکزی شهرستان خمیر برگزار شد.

سرهنگ پاسدار علی خادمی‌نژاد افزود: پیکر مطهر این شهید گمنام پس از برگزاری مراسم تشییع و استقبال مردم در بخش‌های مختلف شهرستان خمیر، امروز با حضور گسترده و باشکوه مردم شهیدپرور شهرستان، در شهر علوی به خاک سپرده شد.

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وی گفت: حضور یکپارچه و باشکوه مردم اهل سنت و تشیع در این مراسم، جلوه‌ای ارزشمند از وحدت، همدلی و ارادت مردم شهرستان خمیر به آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت است.

این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس برگزار شد.