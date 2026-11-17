به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نتیجه ۲۵۹مین شب ایستادگی مردم ایران، سکوت جهان در برابر غزه نیز در حال شکستن است.

در حالی‌ که میلیون‌ها آواره فلسطینی با سرمای زمستان، باران‌های سیل‌آسا و سرپناه‌های فرسوده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مردم ایران در دویست و پنجاه و نهمین قرار شبانه خود، بار دیگر به میدان آمدند تا صدای مادران داغدار و کودکان بی‌پناه غزه باشند؛ حضوری که پس از دو جنگ اخیر، پیام روشنی دارد: فلسطین از حافظه ملت‌ها پاک نمی‌شود و ایستادگی در برابر ظلم ادامه دارد.