به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری جشنواره ملی قرمه مهریز به ریاست حسین عسکرزاده فرماندار شهرستان مهریز و با حضور جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

فرماندار مهریز در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره ملی قرمه گفت: این جشنواره صرفاً یک رویداد فرهنگی و غذایی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای معرفی هویت، فرهنگ، آداب و رسوم، توانمندی‌های اقتصادی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان در سطح ملی است.

حسین عسکرزاده با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی افزود: برگزاری شایسته این رویداد نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادها، بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری است و هر مجموعه باید متناسب با ظرفیت و مسئولیت خود در اجرای این جشنواره مشارکت داشته باشد.

وی معرفی قرمه مهریز به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص فرهنگی و غذایی منطقه را گامی مؤثر در توسعه گردشگری، رونق اقتصادی، حمایت از مشاغل محلی و معرفی توانمندی‌های شهرستان دانست.

جشنواره ملی قرمه مهریز از ۹ تا ۱۳ آذرماه، هم‌زمان با ایام فرخنده ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی برای میزبانی شایسته از علاقه‌مندان و گردشگران در دستور کار مسئولان شهرستان قرار دارد.