به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان معاون استاندار در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان، با اشاره به طرح مسائل و دغدغه‌های تولیدکنندگان و واحد‌های اقتصادی اظهار کرد: در این نشست، موضوع نحوه تأمین مالی شرکت‌های خدماتی مسئول نگهداری شهرک‌های صنعتی و همچنین هزینه‌کرد در حوزه مسائل محیطی این شهرک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی با تأکید بر عزم مدیریت استان برای حمایت از تولیدکنندگان تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد هر اقدامی که امکان تحقق آن در راستای حمایت از تولید در سطح ملی و استانی وجود دارد با جدیت پیگیری شود تا بتوانیم حمایت واقعی و مؤثری از بخش تولید استان به عمل آوریم.