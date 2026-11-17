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طرح احداث ۵۴ واحد مسکن کارگران در یک واحد تولیدی شهرستان ساوه در مدت ۲۴ ماه به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۸۰ دانش آموز دختر ساوجی در غالب کاروان راهیان نور برای آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.
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در کارگروه اشتغالزایی، سرمایهگذاری و کمیته تخصصی مشاغل خانگی شهرستان فراهان در خصوص جذب و پرداخت تسهیلات اشتغال، رفع موانع پیشروی متقاضیان و توسعه مشاغل خانگی بحث و تبادل نظر شد.
در این نشست بر لزوم همافزایی دستگاههای اداری برای تحقق اهداف اشتغالزایی شهرستان و تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط تأکید شد.
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گروه جهادی فرهنگی، آموزشی و تربیتی سرلشگر شهید همدانی با هدف گسترش عدالت آموزشی، ارتقای سطح آگاهی و توانمندی دانشآموزان، شناسایی نیازهای آموزشی و تربیتی و بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی و گروههای جهادی در راستای خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار اعزام شدند.
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طرح احداث ۵۴ واحد برای مسکن کارگران در یک واحد تولیدی در ساوه کلید خورد.
این طرح در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع و زیربنایی در حدود ۸۵۰۰ متر مربع در ۶ طبقه احداث و درمدت ۲۴ ماه به بهره برداری میرسد.
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در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دلیجان راهکارهای ترویج فرهنگ صرفه جویی و سبک زندگی ایرانیاسلامی با محوریت تحکیم بنیان خانواده، تقویت نشاط اجتماعی و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در شهرستان بررسی شد.