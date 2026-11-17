به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۸۰ دانش آموز دختر ساوجی در غالب کاروان راهیان نور برای آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

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در کارگروه اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و کمیته تخصصی مشاغل خانگی شهرستان فراهان در خصوص جذب و پرداخت تسهیلات اشتغال، رفع موانع پیش‌روی متقاضیان و توسعه مشاغل خانگی بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اداری برای تحقق اهداف اشتغال‌زایی شهرستان و تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط تأکید شد.

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گروه جهادی فرهنگی، آموزشی و تربیتی سرلشگر شهید همدانی با هدف گسترش عدالت آموزشی، ارتقای سطح آگاهی و توانمندی دانش‌آموزان، شناسایی نیاز‌های آموزشی و تربیتی و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی در راستای خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار اعزام شدند.

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طرح احداث ۵۴ واحد برای مسکن کارگران در یک واحد تولیدی در ساوه کلید خورد.

این طرح در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع و زیربنایی در حدود ۸۵۰۰ متر مربع در ۶ طبقه احداث و درمدت ۲۴ ماه به بهره برداری می‌رسد.

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در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دلیجان راهکار‌های ترویج فرهنگ صرفه جویی و سبک زندگی ایرانی‌اسلامی با محوریت تحکیم بنیان خانواده، تقویت نشاط اجتماعی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در شهرستان بررسی شد.