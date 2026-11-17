رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان داراب از مرمت چهار اثر تاریخی در داراب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان داراب گفت: عملیات اجرایی این چهار طرح با اعتباری افزون بر ۲۰ میلیارد تومان در دست اجرا است.

علیرضا پرویزی افزود: مسجد جامع داراب، منطقه گردشگری تنگ کتویه، خانه سوخکیان و انبار غله داراب از جمله این طرح‌ها است.

او ادامه داد: برای تکمیل و بهره برداری از این چهار طرح به ۳۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

در شهرستان داراب بیش از ۱۰۰۰ اثر تاریخی شناسایی شده که تاکنون ۱۳۰ اثر آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.