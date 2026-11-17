محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک درباره انتخابات ریاست این کمیته بیانیه‌ای صادر و منتشر کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نظر به برگزاری انتخابات پیش‌روی کمیته ملی پارالمپیک (بویژه ریاست) و طرح برخی گمانه‌زنی‌ها درباره مواضع این‌جانب، بدین‌وسیله اعلام می‌دارم هر پنج نامزد حاضر در این انتخابات از اعتماد و احترام کامل این‌جانب برخوردارند و برای تمامی آنها آرزوی موفقیت دارم.

در ادامه متن بیانیه فوق آمده است:

بر اساس اصول حرفه‌ای مدیریتی، کمیته ملی المپیک نباید هیچ‌گونه دخل و تصرفی در استقلال کمیته ملی پارالمپیک داشته باشد. رعایت استقلال رأی، پرهیز از جانب‌داری انتخاباتی و حفظ حرمت همه نامزد‌ها از الزامات رفتار مسئولانه و حرفه‌ای است.

رأی این‌جانب مستقل و مطابق اصول محرمانگی انتخابات محفوظ خواهد بود؛ لذا هرگونه نقل‌قول یا انتساب موضع مبنی بر حمایت رسمی یا غیررسمی این‌جانب از نامزدی مشخص را صراحتاً تکذیب می‌کنم.

استقلال رأی، حفظ حرمت همه نامزد‌ها و رعایت اخلاق حرفه‌ای، موضع قطعی این‌جانب است.