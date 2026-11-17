به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و هفتمین کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان همدان، امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان بانک‌های عامل در فرمانداری همدان برگزار شد.

فرماندار همدان در حاشیه این نشست‌ها با اشاره به اهمیت کمیته برنامه‌ریزی شهرستان گفت: تصمیمات و مصوبات این کمیته نقش مستقیمی در توسعه شهرستان، رفع محرومیت‌ها و ایجاد اشتغال دارد.

امیری با اشاره به افزایش ۳۸ درصدی اعتبارات عمرانی شهرستان افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و تلاش دستگاه‌های اجرایی، بیش از ۹۹ درصد موافقت‌نامه‌های اعتباری مبادله شده است و امیدواریم با تخصیص این اعتبارات، پروژه‌های تعریف‌شده در سطح شهرستان به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به اولویت‌های تعیین‌شده در توزیع اعتبارات شهرستان اظهار کرد: حفظ و توسعه شبکه آب، توسعه راه‌ها و مسیر‌های مواصلاتی، ارتقای ایمنی جاده‌ها، بهداشت و درمان، گردشگری و توسعه ورزش و افزایش نشاط اجتماعی از مهم‌ترین اولویت‌هایی بود که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت.

فرماندار همدان در ادامه با اشاره به برگزاری هفتمین کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان گفت: در این جلسه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل گزارش عملکرد خود را ارائه کردند و بیشتر دستگاه‌ها و بانک‌ها به تعهدات تعیین‌شده عمل کرده‌اند.

امیری افزود: شهرستان همدان در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی رتبه نخست استان را دارد و براساس گزارش مدیران، بیش از ۸۰ درصد تعهدات اشتغال محقق شده و برخی دستگاه‌ها نیز به تحقق صددرصدی تعهدات خود رسیده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغال جوانان و نخبگان، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری خاطرنشان کرد: توجه به معیشت و اشتغال مردم از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است و نقش مؤثری در جلب رضایت عمومی دارد.

فرماندار همدان ابراز امیدواری کرد با استمرار برگزاری این جلسات و افزایش نظارت و پیگیری، میزان پایبندی مدیران دستگاه‌های اجرایی به تعهدات خود بیش از پیش افزایش یابد.