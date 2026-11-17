به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خفر گفت: آبیاری منظم، هرس به موقع، استفاده از کود‌های ریز مغذی از مهمترین دلیل انار با کیفیت خفر است.

غنی افزود: سطح زیر کشت محصول انار در شهرستان خفر افزون بر ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار است که ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از ان بارور و مابقی هنوز به ثمر نرسیده است.

او افزود: متوسط تولید انار در هر هکتار تقریبا ۱۵ تن است که پیش بینی می‌شود در سال جاری افزون بر ۵۲ هزار تن انار از این سطح برداشت و روانه بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خفر بیلان کرد: شیراز، تهران، اصفهان از جمله بازار‌های فروش انار خفر است.

غنی بیان کرد: رب انار، آب انار، شربت و مربا از کاربرد‌های مهم این میوه بهشتی است.

او در پایان افزود: در برداشت این محصول برای بیش از ۱۰ هزار نفر به صورت فصلی اشتغال ایجاد شده است.