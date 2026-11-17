معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: حمله عصر امروز ارتش تروریستی آمریکا به جزیره قشم در مناطق غیر مسکونی حاشیه شهر و بدون خسارت به زیرساخت ها بوده است.

حمله محدود دشمن به حاشیه شهر قشم و مناطق غیرمسکونی، بدون خسارت بود

حمله محدود دشمن به حاشیه شهر قشم و مناطق غیرمسکونی، بدون خسارت بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی با اشاره به حمله ارتش آمریکا به نقاطی در محدوده جزیره قشم افزود: در حمله دشمن هیچ‌گونه خسارتی به زیرساخت‌های حیاتی و خدماتی جزیره وارد نشده است.

وی گفت: شرایط در جزیره قشم تحت کنترل است و همه دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

نفیسی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

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