نخستین پرواز در مسیر تهران-جهرم پس از ماه‌ها انتظار و وقفه‌ای چندساله، فصل تازه‌ای از توسعه ارتباطی در این شهرستان رار رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرودگاه بین‌المللی شهدای جهرم در سال ۱۳۷۲ با هدف تسهیل حمل‌ونقل هوایی در این منطقه به بهره‌برداری رسـید، اما در سال‌های اخیر، فعالیت‌های پروازی در این فرودگاه با چالش‌های جدی مواجه شد.

توقف پرواز‌ها باعث شد تا برای مدتی طولانی، دسترسی مردم این منطقه به خطوط هوایی قطع شود.

اختصاص اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریالی، این فرودگاه مورد بازسازی و نوسازی اساسی قرار گرفت.