فرماندار ویژه شهرستان ری با اشاره به انتشار دود در محدوده‌ای از جنوب تهران گفت: منشأ این حادثه، آتش‌سوزی در یک واحد صنفی لوسترسازی در محدوده روستای کمیته در بخش مرکزی ری (منطقه ۱۹ تهران) بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیژن سلیمان‌پور امروز در تشریح جزئیات انتشار دود در جنوب تهران شهرستان ری گفت: بر اساس گزارش‌های اولیه، منشأ دود مشاهده‌شده، یک واحد صنفی فعال در زمینه لوسترسازی در محدوده یکی از روستا‌های بخش مرکزی شهرستان ری در حوزه منطقه ١٩ تهران بوده است.

وی افزود: در پی وقوع این حادثه و انتشار دود، نیرو‌های آتش‌نشانی به محل اعزام شدند تا ضمن بررسی شرایط، اقدامات لازم را برای رسیدگی به وضعیت موجود انجام دهند.

فرماندار ویژه شهرستان ری با اشاره به اینکه بررسی ابعاد حادثه در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: اطلاعات اولیه درباره محل وقوع حادثه و نوع فعالیت واحد صنفی مشخص شده است و گزارش دقیق‌تر پس از بررسی‌های میدانی و دریافت اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.