مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد: شناسایی و رفع کامل ۳۰ نقطه مستعد حادثه در محور‌های استان یزد، در کنار اجرای گسترده عملیات ایمن‌سازی و بهسازی تجهیزات ایمنی راه، از مهم‌ترین اقدامات اداره ایمنی راه در راستای کاهش سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رستگاری گفت: تمامی ۳۰ نقطه حادثه‌خیز شناسایی‌شده که عمدتاً در محور‌های شریانی استان یزد قرار داشتند، با اجرای اقداماتی نظیر خط کشی، نصب حفاظ و علائم ایمنی، اصلاح شیب شیروانی و اجرای شیار‌های لرزاننده، رفع و ایمن‌سازی شده‌اند.

رستگاری با تشریح عملکرد این اداره از ابتدای سال تا پایان مهرماه، افزود: در این مدت، ۶ هزار و ۳۵۰ کیلومتر خط کشی سرد اجرا، ۱۷۵ کیلومتر از شیب شیروانی راه‌ها اصلاح، یک‌هزار و ۱۸۰ مترمربع تابلوی اطلاعاتی نصب و ۱۲.۴ کیلومتر عملیات مرمت، نصب و جمع‌آوری حفاظ انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد ادامه داد: همچنین ۱۲ هزار و ۱۰۰ عدد انواع علائم مسیرنما، اخطاری، انتظامی و سایر تجهیزات ترافیکی در محور‌های استان یزد نصب شده در جاده ها، بخشی از اقداماتی است که با هدف ارتقای ایمنی زیرساخت‌های جاده‌ای، افزایش آگاهی رانندگان و کاهش احتمال وقوع حوادث رانندگی انجام شده است.