بیست و هشتمین جشنواره مدرسه‌سازی با هدف حمایت از توسعه فضا‌های آموزشی و تجلیل از مشارکت خیرین، در قزوین برگزار شد؛ استانی که در تحقق تعهدات خیرین مدرسه‌ساز، رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در بیست و هشتمین جشنواره «مدرسه ساز» استان قزوین، که با حضور جمعی از فعالان حوزه تعلیم و تربیت برگزار گردید، از تلاش‌های بی‌دریغ خیرین در مسیر مدرسه سازی و تجهیز محیط‌های آموزشی قدردانی شد.

در این همایش حمیدرضا شاه حسینی، رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور بر اهمیت حمایت مستمر از مدارس تأکید کردو گفت: مشارکت خیرین، نقشی حیاتی در ارتقای کیفیت آموزش و تربیت نسل آینده ایفا می‌کند.

مجتبی پورعباسی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز از مشارکت خیرین در اجرای ۵۸ طرح از مجموع ۱۰۸ پروژه مدرسه‌سازی استان خبر داد.

در جریان این جشنواره، علاوه بر تجلیل از مشارکت‌های مالی، بخش‌هایی از برنامه به موضوعاتی همچون [تجهیز مدارس و اهدای کتاب‌های آموزشی] اختصاص یافت که نشان‌دهنده توجه ویژه خیرین به نیازهای ضروری دانش‌آموزان در استان قزوین است.

قزوین در تحقق تعهدات خیرین مدرسه‌ساز، رتبه دوم کشور را کسب کرده است.



