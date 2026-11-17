معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید با خانواده شهیدان امنیت جمشید جبارزاده و سرگرد فراجا ابوالفضل عرب، از شهدای دی سال ۱۴۰۴ دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ نجفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، با خانواده‌های شهید بسیجی جمشید جبارزاده و شهید امنیت، سرگرد فراجا ابوالفضل عرب، از شهدای دی‌ماه ۱۴۰۴ دیدار کرد.

در این دیدارها، مسئولان بنیاد ضمن دلجویی و تکریم همسر و فرزندان شهدا، درخواست‌های آنان را بررسی و پیگیری کرد. نجفی همچنین سلام رئیس عالی بنیاد و نماینده ولی‌فقیه در بنیاد کشور را به خانواده‌های شهدا ابلاغ کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا، ابراز امیدواری کرد که به برکت خون پاک آنان، مسیر نظام اسلامی در دستیابی به پیروزی بر دشمنان هموار شود.