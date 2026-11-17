معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام علی (ع) استان قم از اجرای برنامه‌های گسترده در قالب ۱۲ عرصه مختلف در هفته بسیج خبر داد. این برنامه‌ها شامل طرح‌های سازندگی نظیر افتتاح نیروگاه خورشیدی، پویش‌های خیرخواهانه برای تأمین جهیزیه زوج‌های نیازمند و برگزاری یادواره شهدای هنرمند است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، سرهنگ امیر جعفری، معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام علی (ع) استان قم، با اشاره به اینکه هفته بسیج از ۲۸ آبان تا ۵ آذر، در استان قم با حجم بالای فعالیت‌های فرهنگی، دفاعی، اجتماعی، علمی و سازندگی برگزار می‌شود گفت: برنامه‌ها در ۱۲ عرصه عملیاتی از جمله محله‌محوری، رسانه، فضای مجازی، ورزشی و آموزش طراحی شده است.

سرهنگ جعفری با اشاره به اهمیت برنامه‌های اجتماعی در این هفته، از برگزاری پویش جهیزیه فاطمی خبر داد و افزود: هدف از این پویش تأمین وسایل زندگی برای هزار زوج نیازمند است و شهروندان می‌توانند با پرداخت مبلغ ۱۱۰ هزار تومان به نیت حضرت علی (ع) و ۱۳۵ هزار تومان به نیت حضرت زهرا (س)، در این خیر جاری مشارکت کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قم از دستاورد جدید بسیج سازندگی در حوزه انرژی خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی در پادگان بهاالدینی، استان قم در جایگاه یکی از معدود استان‌های موفق در این زمینه قرار می‌گیرد.

وی همچنین از برگزاری یادواره ۶۷ شهید هنرمند استان قم با همکاری حوزه هنری و اداره کل ارشاد خبر داد.

سرهنگ جعفری همچنین از طرح «هشت شب در هشت میدان» یاد کرد و گفت: از گروه‌های مختلف خواسته شده تا با اجرای برنامه‌های متنوع، شب‌ها در میادین و خیابان‌ها حضور یابند تا علاوه بر رونق میادین، پیام‌های فرهنگی و اجتماعی به گوش مردم برسد.

از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته می‌توان به رزمایش جهاد گران فاطمی با حضور ۳۰۰ گروه جهادی، تجلیل از خانواده شهدای شاخص، همایش‌های تخصصی بانوان، طلاب و دانشجویان و مسابقات استانی «میدان یار» اشاره کرد.