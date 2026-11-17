به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۱۸ و ۲۳ دقیقه امروز، سه‌شنبه ۲۶ آبان، در عمق ۵ کیلومتری زمین، حوالی کلاته‌خیج شهرستان شاهرود را لرزاند.

در پی این زمین‌لرزه، تیم‌های امدادونجات هلال‌احمر از پایگاه‌های خرقانی و کوهستان ابر برای ارزیابی وضعیت منطقه و بررسی خسارت‌های احتمالی اعزام شدند.

بر اساس اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان سمنان، عملیات ارزیابی همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.