مرکز اورژانس پیش بیمارستانی گیلان از غرق شدن ۳ ماهیگیر در منطقه حسن رود بندرانزلی خبر داد و اعلام کرد: در این حادثه ۲ نفر جان باختند و جست‌و‌جو برای یافتن ماهیگیر سوم همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان گفت: ساعت ۱۲:۱۲ امروز گزارشی مبنی بر غرق شدن ۳ ماهیگیر در منطقه حسن رود به مرکز اورژانس پیش بیمارستانی گیلان اعلام شد.

دکتر فاطمه نیازمند افزود: نیرو‌های اورژانس به همراه چند آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های عملیاتی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به جان باختن ۲ ماهیگیر ۳۰ و ۴۰ ساله در این حادثه، گفت: عملیات جست‌و‌جو برای یافتن ماهیگیر سوم همچنان ادامه دارد.