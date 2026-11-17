به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، حسن همتی فر در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تقویت برخورد‌های قانونی با عوامل مرتبط با کشت و تولید مواد مخدر افزود: در برخورد با باغ‌ویلا‌های مرتبط با این فعالیت‌ها باید از ظرفیت ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر و امکان مصادره این اماکن استفاده شود، چراکه برخورد‌های معمول بدون توجه به منافع اقتصادی و اموال مرتبط با این فعالیت‌ها، اثر بازدارندگی کافی نخواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با بیان اینکه باید بنیان‌های مالی فعالان حوزه مواد مخدر مورد هدف قرار گیرد، ادامه داد: در پرونده‌های مربوط به کشت‌های عمده و کشف‌شده، علاوه بر برخورد با جرایم اصلی، باید پرونده‌های پولشویی نیز تشکیل شود و منابع مالی و دارایی‌های مرتبط با این فعالیت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

همتی‌فر با اشاره به مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: قانونگذار در این مواد به صراحت مجازات‌های مربوط را مشخص کرده است و دستگاه‌های مسوول باید با جدیت به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

وی اطلاع‌رسانی به مردم و کشاورزان درباره ممنوعیت کشت مواد مخدر را از اقدامات ضروری دانست و افزود: اطلاع‌رسانی‌های خوبی در این زمینه انجام شده است، اما باید این روند ادامه یابد تا با آگاهی‌بخشی بیشتر، میزان کشت مواد مخدر در سال آینده کاهش پیدا کند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی نیز در این نشست از شناسایی حدود ۱۷ هکتار اراضی زیر کشت خشخاش در استان طی ۲۴ مرحله عملیات خبر داد.

سرهنگ جواد جهانشیری گفت: در بررسی میزان کشت بر اساس وسعت اراضی، شهرستان‌های نیشابور، مشهد، ششتمد، گناباد، سبزوار و بجستان بیش از چهار هکتار سطح زیر کشت داشته‌اند و در سایر شهرستان‌ها این میزان کمتر از یک هکتار بوده است.