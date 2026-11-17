سه تیم سیار اهدای خون در شهرستان‌های تیران‌وکرون، سمیرم و مبارکه در روز‌های پایانی آبان مستقر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به نیاز استان به خون در همه گروه‌های خونی گفت: تیم سیار نجف‌آباد روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه،۲۷ و۲۸ آبان، از ساعت۸ تا۱۳ در محل جمعیت هلال‌احمر شهرستان تیران‌وکرون مستقر می‌شود.

کیان دهراب‌پور افزود: تیم سیار شهرضا نیز چهارشنبه۲۷ آبان، با هماهنگی هلال‌احمر سمیرم، از ساعت۸ تا۱۳ در درمانگاه سپاه این شهر پذیرای اهداکنندگان خواهد بود.

دهراب‌پور ادامه داد: تیم سیار اصفهان هم پنجشنبه و جمعه،۲۸ و۲۹ آبان، در محل جمعیت هلال‌احمر شهرستان مبارکه فعالیت می‌کند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تأکید بر اهمیت حفظ ذخایر خون از مردم این شهرستان‌ها خواست برای اهدای خون به پایگاه‌های سیار مراجعه کنند و گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان دست‌کم سه نفر را نجات دهد.