به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی بر تقویت فرهنگ نماز و فعالیت‌های قرآنی و ورمقانی معاون استاندار کردستان بر تکریم ارباب‌رجوع و صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأکید کردند.

فرماندار قروه بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مغفول گردشگری شهرستان تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی عملی برای توسعه زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی شد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان، کاهش ۲ درجه‌ای دمای محیط را راهکاری مؤثر برای جبران ناترازی گاز و پایداری تأمین انرژی منازل و صنایع دانست.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از ابتلای حدود ۱۵۳ هزار نفر در استان به دیابت خبر داد و بر ضرورت غربالگری تشخیص زودهنگام و اصلاح سبک زندگی برای پیشگیری و کنترل این بیماری تأکید کرد.

۲۰ مددجوی کمیته امداد سروآباد در دوره آموزش مهارت‌های نصب پنل خورشیدی شرکت کردند.معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی از فعالیت ۶۲۷ کانون فرهنگی و نزدیک به ۷۰۰ انجمن علمی دانشجویی در مراکز این دانشگاه خبر داد و توسعه فعالیت‌های دانشجویی را از اولویت‌های دانشگاه اعلام کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان بر توسعه خدمات ورزشی به کارگران و ساماندهی ورزشکاران کارگر تأکید کرد.

سازمان وظیفه عمومی فراجا، مشمولان اعزامی آذرماه ۱۴۰۵ را فراخواند. این مشمولان باید از یکم تا چهارم آذر با مدارک لازم به مراکز آموزش تعیین‌شده مراجعه کنند.

مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه فراجا با رقابت سربازان در ۱۰ رشته مهارتی، در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهید ورمقانی سنندج برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به همراه مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان، از مرکز لجستیکی این جمعیت بازدید و روند تجهیز آن به امکانات روز را بررسی کردند.