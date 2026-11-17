فرمانده انتظامی خفر از دستگیری فردی مسلح به سلاح کلاشینکف که به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به آتش‌زدن کامیون یکی از شهروندان کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ رحیم رضایی‌زاده گفت: در پی وقوع آتش‌سوزی عمدی یک دستگاه کامیون در یکی از محله‌های این شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند و یک قبضه سلاح کلاشینکف که متهم حین ارتکاب جرم به همراه داشته نیز از وی کشف کردند.

فرمانده انتظامی خفر با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضایی، تأکید کرد و افزود: پلیس با قاطعیت با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد قانونی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد اختلافات شخصی و خانوادگی، آرامش و امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد.