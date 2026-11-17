آبادان و خرمشهر با تکیه بر ظرفیت‌های دانشگاهی، موقعیت جغرافیایی و پیوندهای فرهنگی با کشور عراق، در مسیر توسعه آموزش بین‌الملل و جذب دانشجویان خارجی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های جنوب غرب خوزستان، فرصتی برای توسعه همکاری‌های علمی، تبادل تجربیات آموزشی و تقویت ارتباطات فرهنگی میان ایران و کشورهای همسایه فراهم کرده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان، در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ حدود ۷۵ هزار دانشجوی خارجی از ۸۶ ملیت در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند که حدود ۷۰ درصد آنان را دانشجویان عراقی تشکیل می‌دهند.

عراق با این سهم، بیشترین تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های ایران را به خود اختصاص داده است.

دانشگاه صنعت نفت آبادان نیز از جمله مراکز آموزش عالی منطقه است که میزبان دانشجویان عراقی در رشته‌های مختلف نفت است.

گسترش حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های آبادان و خرمشهر، علاوه بر ارتقای ظرفیت‌های علمی منطقه، می‌تواند به توسعه دیپلماسی علمی و تحکیم پیوندهای فرهنگی و اجتماعی میان مردم ایران و عراق کمک کند.