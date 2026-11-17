به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان از پیگیری مسائل مرتبط با تأمین گندم و آرد استان در سطح ملی خبر داد و گفت: وضعیت ذخایر آرد، سهمیه‌های اختصاص‌یافته، مجوز‌های تأمین گندم و ظرفیت‌های پشتیبانی از زنجیره تأمین این کالا‌های اساسی در نشست با مسئولان حوزه جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در دیدار با جمعی از مسئولان جهادکشاورزی استان با تأکید بر اهمیت مدیریت هوشمندانه ذخایر و تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی گفت: پایداری زنجیره تأمین گندم و آرد، مستلزم هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری سهمیه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی است تا نیاز‌های استان بدون وقفه تأمین و از بروز اختلال در روند تأمین این کالای ضروری جلوگیری شود.

مهدی جمالی‌نژاد ادامه داد: مدیریت استان با رویکردی فعال و مسئله‌محور، پیگیری مطالبات و نیاز‌های اصفهان را در سطح ملی دنبال می‌کند و جذب حمایت‌های لازم، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری کشور و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی را از اولویت‌های خود برای رفع مشکلات و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای قرار داده است.

در این جلسه، موضوعات مهمی از جمله وضعیت ذخایر آرد استان، سهمیه‌های اختصاص‌یافته، مسائل و چالش‌های مشترک در حوزه آرد و همچنین مجوز‌های صادرشده برای تأمین گندم از ابتدای سال بررسی شد.

در این نشست، همچنین روند تأمین گندم و مجوز‌های مرتبط با آن در استان‌های مختلف کشور از جمله ایلام، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان به‌طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.