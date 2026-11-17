سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم از تشدید گشت و پایش هاش‌های زیست محیطی بامحوریت نظارت بر واحد‌های شن و ماسه و مقابله با پسماند سوزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معصومه عسگری گفت: با توجه به شرایط اضطرار آلودگی هوا و ضرورت کاهش انتشار آلاینده‌ها، نظارت بر فعالیت واحد‌های صنعتی و تولیدی، به‌ویژه واحد‌های شن و ماسه، با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود و در همین راستا ممنوعیت فعالیت این واحد‌ها مطابق ابلاغیه‌های مربوطه به آنها اعلام و اجرای آن به‌صورت میدانی کنترل می‌شود.

وی افزود: کارشناسان این اداره در گشت‌های شبانه، با‌حضور در نقاط مختلف شهرستان، فعالیت واحد‌های شن و ماسه را بررسی و بر رعایت محدودیت‌های ابلاغ‌شده نظارت می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت اجرا خواهد شد.

عسگری با اشاره به اهمیت پیشگیری از آلودگی هوا در شرایط کنونی تصریح کرد: یکی دیگر از محور‌های مهم این گشت‌ها، شناسایی و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ در اراضی، حاشیه روستا‌ها و مناطق مسکونی است، چون موجب انتشار دود، ذرات معلق و آلاینده‌های مضر در هوا می‌شود و می‌تواند سلامت شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس را با مخاطره مواجه کند.

وی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و شهروندان در کنترل منابع آلاینده تأکید کرد و گفت: مشارکت عمومی در جلوگیری از سوزاندن پسماند، شاخ و برگ و ضایعات و همچنین گزارش موارد آلایندگی نقش مؤثری در کاهش آلودگی و حفظ سلامت محیط زیست دارد.