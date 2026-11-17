به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، سفارت آمریکا در لندن به شهروندان این کشور در انگلیس هشدار داد که بیش از پیش مراقب خود باشند و حتی المقدور از حضور در تجمع‌ها خودداری کنند و در چشم نباشند.

سفارت آمریکا در لندن با صدور یک هشدار امنیتی به شهروندان آمریکایی در انگلیس توصیه کرد که کم‌تر مورد توجه قرار گیرند و مراقب حملات تروریستی احتمالی باشند. این هشدار که شامل حال سفارت آمریکا در برلین نیز می‌شود، پس از سطح تهدید تروریستی «شدید» در انگلیس صادر شده است. معنی این سطح از هشدار این است که احتمال حمله بسیار زیاد است.

گفته شده این هشدار درباره شمار دیگری از کشور‌های اروپایی به ویژه کشور‌هایی که آمریکایی‌ها در آنها پایگاه نظامی دارند صادر شده است.

در میان اقداماتی که این هشدار توصیه می‌کند، به آمریکایی‌های مقیم بریتانیا توصیه می‌شود که «از تظاهرات و مناطقی که فعالیت پلیس قابل توجهی دارند، دوری کنند»، «کم‌تر مورد توجه باشند» و خانواده و دوستان خود را از برنامه‌های سفر و محل حضور خود مطلع کنند.

همچنین پیشنهاد می‌شود در جشنواره‌ها و رویداد‌هایی که جمعیت زیادی را به خود جذب می‌کنند، احتیاط بیش تری به خرج دهید و تهدید ناشی از به اصطلاح «عوامل تنها» را که ممکن است «بدون هشدار یا با کمترین هشدار» به مناطق گردشگری حمله کنند، برجسته کنید.

در این اطلاعیه با اشاره به تهدید‌های امنیتی از جمله تهدید به بمب گذاری که فرودگاه‌های انگلیس و برخی دیگر از کشور‌های اروپایی که منجر به اختلال گسترده در پرواز‌ها شده آمده است: «با نزدیک شدن به فصل تعطیلات، شهروندان آمریکایی باید مراقب محیط اطراف خود باشند و امنیت شخصی و آگاهی موقعیتی را تمرین کنند». گردهمایی‌های بزرگ و رویداد‌های عمومی ممکن است فرصتی برای گروه‌های تروریستی و جنایتکاران باشد. تروریست‌ها از جمله عوامل تنها - ممکن است بدون هشدار یا با کمترین هشدار حمله کنند و مکان‌های گردشگری مانند بازارها، مراکز حمل و نقل، مراکز خرید، عبادتگاه‌ها و سایر مناطق عمومی را هدف قرار دهند.

هفته‌های گذشته تهدید‌های دروغین بمب‌گذاری، هوانوردی غیرنظامی را در بسیاری از کشور‌های اروپایی هدف قرار داد و هزاران پرواز را مختل کرد.

«آمریکایی‌ها باید در طول سفر‌های تعطیلات به خارج از کشور، اخبار محلی را رصد کنند تا از رویداد‌ها یا تحولات محلی که می‌تواند حمل و نقل یا زندگی روزمره را مختل کند، مطلع شوند.» این ایندیپندنت نوشت: این هشدار در حالی منتشر می‌شود که پس از سلسله حوادث امنیتی که منجر به خروج هواپیما‌های نظامی از پایگاه‌های هوایی بریتانیا به دلیل تهدید ایران شده، هوشیاری در پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در بریتانیا افزایش یافته است.